'عبوة ناسفة' تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في المثنى

2021/04/13 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة أستهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق المثنى السريع.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق المثنى السريع"، مؤكدا عدم وجود اصابات تذكر".

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