بدافع الانتحار.. انقاذ امرأة رمت نفسها من اعلى جسر الجادرية

2021/04/13 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانقاذ امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من انقاذ امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".واضاف انه "تم انقاذها وتسليمها اجراءات اصولية".

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