سرقة 50 مليون دينار وإصابة شخصين بهجوم مسلح في البصرة

2021/04/13 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة شخصين بهجوم مسلح في محافظة البصرة

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا النيران صوبة عجلة مدنية مما أدى إلى إصابة اثنين من ركابها وسرقة مبلغ قدره 50 مليون دينار عراقي ضمن منطقة مزيرعة في محافظة البصرة".واضاف المصدر أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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