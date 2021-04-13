2021/04/13 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

348 مشاهدة

كشف مصدر امني في المثنى، الثلاثاء، عن استهداف رتلا للتحالف الدولي ضمن الحدود الادارية لمحافظة المثنى في الخط السريع.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (13 نيسان 2021) ان" الرتل كان متوجها من البصرة باتجاه بغداد يحمل دعمًا معدات ودعم لوجستي لقواعد القوات الامريكية في العراق".

واضاف، ان" الاستهداف اسفر عن خسائر مادية فقط دون بشرية تذكر".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في المثنى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).