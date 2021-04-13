الرافدين يقدم تسهيلات للموظفين ومنتسبي القوات الامنية

2021/04/13 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم مصرف الرافدين، الثلاثاء، تسهيلات للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد للتقديم على شقق مجمع بسمايا.

وذكر المصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 نيسان 2021)، ان "فروعه المخصصة لمنح بسمايا شهدت زخما كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في ترويج معاملة الحصول على شقق بسماية".

واضاف البيان، أن "الفروع التي تمنح قروض بسمايا هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء".

N.A

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