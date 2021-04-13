جهود لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2021/04/13 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عن وجود نية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية.

وقال النائب حسن آلي عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان لجنة الاقاليم تنوي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بالتعاون مع اللجنة القانونية، لان مجالس المحافظات مازالت معطلة وفقا لقرار مجلس النواب.

واضاف: ان قانون انتخابات مجالس المحافظات فيه نواقص كثيرة واغلب الكتل النيابية لديها ملاحظات حول القانون، وعند استئناف جلسات مجلس النواب ستجتمع مع اللجنة القانونية لمناقشة آلية التعديل.

واوضح: يجب تعديل القانون واجراء انتخابات مجالس المحافظات لان المجالس مازالت معطلة بسبب قرار مجلس النواب، ونحن نعتقد بانه يجب تعديل القانون بشكل يتتوافق عليه جميع الكتل النيابية.

واوضح: ان لجنة الاقاليم والمحافظات تؤيد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في يوم 10/10/2021 اذا وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ذلك.

PUKmedia خاص

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