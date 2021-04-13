جهود لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

وقال النائب حسن آلي عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان لجنة الاقاليم تنوي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بالتعاون مع اللجنة القانونية، لان مجالس المحافظات مازالت معطلة وفقا لقرار مجلس النواب.
واضاف: ان قانون انتخابات مجالس المحافظات فيه نواقص كثيرة واغلب الكتل النيابية لديها ملاحظات حول القانون، وعند استئناف جلسات مجلس النواب ستجتمع مع اللجنة القانونية لمناقشة آلية التعديل.
واوضح: يجب تعديل القانون واجراء انتخابات مجالس المحافظات لان المجالس مازالت معطلة بسبب قرار مجلس النواب، ونحن نعتقد بانه يجب تعديل القانون بشكل يتتوافق عليه جميع الكتل النيابية.
واوضح: ان لجنة الاقاليم والمحافظات تؤيد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في يوم 10/10/2021 اذا وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ذلك.
PUKmedia خاص
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