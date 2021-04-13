80 مركزًا تسويقيًا للحنطة في العراق: أيام على انطلاق موسم التسويق لهذا العام.. كم سيبلغ بعد ان تجاوز الـ6 الاف طن العام الماضي؟

2021/04/13 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت وزارة التجارة، الثلاثاء، نهاية الاسبوع الجاري موعداً لانطلاق تسويق الحنطة، فيما أشارت إلى أنها تعتمد ٨٠ مركزاً تسويقاً في مختلف محافظات البلاد.

وقال مدير عام شركة الحبوب عبد الرحمن الجويبراوي في بيان لوزارة التجارة، إن “اللجنة المركزية للتسويق حددت موعد بدء موسم تسويق الحنطة لهذا العام، وقررت أن تفتتح أبواب المراكز التسويقية رسميا أمام فلاحي محافظات الجنوب و الوسط اعتبارا من يوم الخميس المقبل والموافق الخامس عشر من نيسان”.

وأضاف أن “اللجنة اعتمدت هذا الموسم 80 مركزاً تسويقياً موزعة من البصرة وحتى زاخو، حيث توزعت المراكز التسويقية حسب معدل الانتاج المحلي من الحنطة لكل محافظة، فيما حددت محافظات البصرة و كربلاء و المثنى بمركز تسويق واحد، و محافظة واسط اعتمدت 11 مركزاً تسويقياً وهي اكثر المحافظات اعتمدت فيها مراكز تسويق”.

وأشار أن “تلك المراكز توزعت بمحافظتي ديالى و بابل 3 مراكز تسويقة، و محافظات النجف و الانبار و ميسان و ذي قار اعتمدت 4 مراكز تسويقية، و محافظتي بغداد و كركوك اعتمد فتح خمس مراكز تسويق، واعتماد 8 مراكز تسويقية في محافظة الديوانية”.

وتابع “اما محافظات اقليم كردستان فقد اعتمد في أربي فتح مركزان تسويقيان، و دهوك 3 مراكز تسويقية، والسليمانية 6 مراكز تسويقية”.

ولفت إلى أن “اللجنة المركزية للتسويق ستحدد موعد بدء التسويق في بقية المحافظات الاخرى على ضوء بدء عمليات الحصاد في تلك المحافظات من خلال تقديم او تاخير موعد بدء التسويق”.

وفي العام الماضي بلغ انتاج الحنطة للعراق أكثر من 6 الاف طن، وهو مايعادل زيادة بنحو 43% عن 2019.

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