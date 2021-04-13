الكاظمي يهنئ بحلول شهر رمضان: الصبر إيمان وعزيمة تليق بالمؤمنين

2021/04/13 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والعالم

الاسلامي بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، انه

"مع حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله

على شعبنا وال

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