"ناسفة" تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في المثنى

2021/04/13 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء،

بانفجار عبوة ناسفة أستهدفت رتل دعم

لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق

المثنى السريع.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة استهدفت

رتلاً للتحالف الدولي ينقل معدات

لوجستية على ا

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