إصابة فاسكيز تنهي مشواره مع ريال مدريد

2021/04/13 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت علاقة ريال مدريد بلاعبه لوكاس

فاسكيز من خط النهاية، بعد إصابة الأخير

بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي

للركبة.

وتعرض فاسكيز للإصابة خلال الكلاسيكو

أمام برشلونة (2-1)، السبت الماضي، ولم

يستطع إك

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