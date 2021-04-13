العاملون بعقود في جامعة البصرة يتظاهرون رفضا لقرار ألغاء عقودهم

2021/04/13 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تظاهر عدد من العاملين بنظام العقود بجامعة البصرة اليوم الثلاثاء رفضا لقرار إلغاء عقودهم.وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا امام مبنى جامعة البصرة ،وزارة التعليم العالي بالنظر بقرار الغاء عقودهم لانهم مستوفون الشروط المطلوبة وفق قرار 315." بالرغم من توطين رواتبهم على المصارف ./انتهى

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