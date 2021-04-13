سانا : الولايات المتحدة نقلت عشرات الارهابيين من الحسكة لدمجهم بجيش العشائر

2021/04/13 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت وكالة الانباء السورية / سانا / بأن : القوات الأمريكية نقلت العشرات من إرهابيي تنظيم داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية / قسد / في محافظة الحسكة، إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية قولها ان : طائرتين مروحيتين مخصصتين لنقل الأفراد لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقهما مروحية نوع أباتشي، نقلت 60 إرهابيا من تنظيم داعش إلى حقل العمر النفطي من سجون مدينة الحسكة بالتنسيق مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية /قسد/.واوضحت المصادر / حسب الوكالة / أن : نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي لدمجهم فيما يسمى جيش العشائر، الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي، أحمد الخبيل، الملقب بأبو خولة./انتهى3

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