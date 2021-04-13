اعتقال متهم بحوزته 11190 حبة مخدرة

2021/04/13 | 11:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متهم، وضبط اكثر من 11 ألف حبة مخدرة بحوزته، في محافظة نينوى.

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