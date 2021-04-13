2021/04/13 | 11:57 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة جديدة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يس عراق: بغداد
شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية قفزة جديدة وبحسب الجدول ادناه:
بغداد – بورصة الكفاح
148,0000
في الصيرفات( تقريبي )
شراء 147,500
بيع 148,500
شارك هذا الموضوع:
مشاركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة جديدة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة جديدة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).