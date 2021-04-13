قفزة جديدة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/04/13 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية قفزة جديدة وبحسب الجدول ادناه:

بغداد – بورصة الكفاح

148,0000

في الصيرفات( تقريبي )

شراء 147,500

بيع 148,500

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