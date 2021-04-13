الكاظمي: أدعو الى الاجتماع على حب العراق ورفعة شأنه

2021/04/13 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العراقيين والامة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما دعا الى الاجتماع على حب العراق ورفعة شأنه.وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أتقدم الى شعبنا العراقي الكريم، وباسمه الى الأمة الإسلامية جمعاء، والى المحبين للخير والسلام في كل مكان، بخالص التمنيات وأعمق الآمال الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، جعله الباري عز وجل شهر طاعة وقبول وإسباغ لرحمته على العالمين".واضاف "بحلول هذه الأيام المباركة، أدعو كل أبناء شعبنا الصابر الأبي، الى جعل هذا الشهر الفضيل مناسبة للتحابب والسمو والوحدة، والاجتماع على حب العراق ورفعة شأنه".وتابع "كلي ثقة بأن الغد القريب سيكون إشراقة تقدّمٍ، ملؤها الخير وكريم الحياة، بالعمل والأخوة و بذل الذات وتغليب مصلحة عراقنا الغالي".

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