2021/04/13 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت عملة "بتكوين" الرقمية قيمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و575 دولارا اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة.

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