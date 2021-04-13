نائب يتحدث عن الطائفية ويصف السياسين 'بحفاري القبور'

2021/04/13 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاجم النائب محمد شياع السوداني ، الثلاثاء، على بعض السياسيين ووصفهم بحفاري القبور الباحثين عن الطائفية.

وقال محمد شياع السوداني في تغريدة له على تويتر تابعه NRT عربية (13 نيسان 2021) ان "الطائفية تهمة مخلة بالوطنية العراقية، من المعيب ان يتحول بعض ساستنا الى حفاري قبور يخرجون الطائفية من لحودها لزعزعة السلم الأهلي ومن المخزي ان تتحول الى سلعة انتخابية".

وأختتم السوداني " العراقيون لايستحقون بضائع فاسدة".

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