القبض على متهم بتهديد قاضي والعثور على مخازن اسلحة في بغداد

2021/04/13 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، خلال عمليتين منفصلتين من القاء القبض على متهم والعثور على مخازن للاسلحة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (13 نيسان 2021) ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ألقت القبض على احد المتهمين بعد ورود معلومة حول قيامه بتهديد احد القضاة في منطقة "حي الرسالة" جنوب غربي بغداد، حيث تمت عملية إلقاء القبض على المتهم بعد إصدار مذكرة قبض رسمية بحقه وفق المادة 430 (تهديد) وتم تسليمه إلى جهة الطلب اصوليا".

وأوضح البيان ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية لتفتيش منطقة "كويريش" جنوبي بغداد، أسفرت عن العثور على خمس مخازن بندقية، عتاد بندقية كلاشنكوف75اطلاقة، مشلح نسيجي عدد2، حربة عدد2، تم التعامل مع المضبوطات اصوليا".

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