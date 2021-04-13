ريال مدريد يعلن إصابة قائده سيرجيو راموس بفيروس كورونا

2021/04/13 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن نتيجة فحوصات سيرجيو راموس قائد الفريق أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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