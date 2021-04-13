2021/04/13 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن فائدة ومدة السلفة الممنوحة للمحقق العدلي.وقال المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “نسبة فائدة السلفة الممنوحة للمحقق العدلي تتراوح مابين (١٥-٥٠) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يصدر توضيحاً بشأن فائدة ومدة السلفة الممنوحة للمحقق العدلي المركز الخبري الوطني.

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