الأنفال صفحة حزينة في تاريخ شعبنا نستطيع عكسها بخدمة عوائل الضحايا

2021/04/13 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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هولندا تمنع تلقي لقاح "أسترازينيكا"

قررت هولندا، وبشكل رسمي، منع استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد حدوث مضاعات جانبية ، لاشخاص تقل اعمارهم عن 60 عاما.

واوضح بختيار بكر ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في هولندا لـ< p> الهجرة تقدم تسهيلات للأسر العراقية في سوريا الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

زهراء مبتورة الساق: عندما تقطعت قلوب الهندوس بخذلان الطب العراقي

كم هو أمر صعب عندما يكون من ضمن جدولة أعمالك الصحفية لقاء مع هذا الكم الهائل من الوجع والآهات التي تكتنف صاحب اللقاء، لم يكن الأمر سهلاً عليَّ كإنسان يتغللني شعور بإنسا...

ريواز فائق: حماية حقوق المرأة يحتاج الى الكثير من النضال الشاعر العراقي ظافر الأسدي: الشعر بمستواه الحالي ينطق عن روح الانسان

اسواق السليمانية تشهد ازدحاما قبل حلول شهر رمضان

تشهد اسواق السليمانية ازدحاما مع قدوم شهر رمضان وذلك للتحصير له، رغم الازمة الاقتصادية وصرف الرواتب باستقطاع، فضلا عن تداعيات فايروس كورونا.

نواب ومراقبون وبرلمانيون يشيدون بمبادرة لاهور شيخ جنكي خانقين...



احتفالية كبرى في الذكرى الـ 43 لشهداء منظمة الصقر الاحمر

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