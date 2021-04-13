الكاظمي يهنئ الشعب العراقي بحلول شهر رمضان: الغد القريب سيكون إشراقة تقدم بتغليب مصلحة العراق

2021/04/13 | 12:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الغد القريب سيكون إشراقة تقدم بتغليب مصلحة العراق.وقال الكاظمي، في تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: “أتقدم الى شعبنا العراقي الكريم، وباسمه الى الأمة الإسلامية جمعاء، والى المحبين للخير والسلام في … Readmore

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