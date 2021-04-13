لافروف: روسيا تعول على إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي

2021/04/13 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت روسيا الثلاثاء أنها تعوّل على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في حال عادت الولايات المتحدة إليه.

واتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بتعريض المحادثات الجارية للخطر من خلال فرض عقوبات على إيران في مجال حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف خلال زيارة لطهران، إن روسيا تعول على إمكانية إنقاذ الاتفاق، مضيفا أن على واشنطن أن تعود لتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالكامل.

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