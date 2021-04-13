ظريف: ليعلم الأميركيون أن لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض

2021/04/13 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، من أن عمليات تخريب وفرض عقوبات لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي بعد ثمان وأربعين ساعة على حادث طال محطة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، قال ليعلم الأميركيون أن لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض، وأن هذه الأعمال من شأنها جعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم.

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