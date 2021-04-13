فاو: ارتفاع أسعار السلع أغرق مزيداً من العراقيين في حالة “انعدام الأمن الغذائي”

2021/04/13 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

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في سياق متصل..



وصفت منظمة الزراعة والغذاء “فاو” التابعة للأمم المتحدة الوضع في العراق بالحلقة المفرغة.

وذكر تقرير للمنظمة أن أكثر من تسعين بالمئة من الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم تقول إنها تأثرت بالوباء، ولمواجهة ذلك قام أكثر من نصفها بتسريح عمال أو خفض أجورهم..



وأضافت أن ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وندرة بعضها، ما أغرق مزيداً من العراقيين في حالة انعدام الأمن الغذائي.

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