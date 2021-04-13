البنك المركزي: تغيير سعر الصرف حقق النتائج المرجوة

2021/04/13 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد البنك المركزي، الثلاثاء، سبل

تحسين مفردات البطاقة التموينية، فيما

أشار إلى ضرورة دعم الحكومة للصناعة

والزراعة المحلية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان

شمران الياسري في تصريح للوكالة

الرسمية

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