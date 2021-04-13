استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على سريع محافظة المثنى

2021/04/13 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء

باستهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة

المثنى العراقية.

ووفقا لمصدر أمني مسؤول لوكالة نون ،

فان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم

لوجستي للتحالف الدولي أثناء مروره ف

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