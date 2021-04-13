الظواهر بين الدلائل العرفية والرقابة المجتمعية ..جزء الثاني

2021/04/13 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

مما لا يرقى له الشك إن دراسة الظواهر

الإجتماعية تستلزم منهجا علميا يُنتهجُ

للتعرف على كيفية تكوين الظاهرة

وخواصها وحجمها ومدى سرعة انتشارها .



ثم

دراسةِ وضعِ المجتمع الذي ينتج

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