2021/04/13 | 12:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد حريق داخل محكمة الكرخ في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محكمة الكرخ مقابل متنزه الزوراء داخل مخزن اضابير كاتب العدل في الطابق الثاني”.وأضافت أن “فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على […]

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