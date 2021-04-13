2021/04/13 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط أضابير وأوليات إيجار وإحالة استثمار (22) عقاراً عائداً لبلديَّة العمارة؛ لوجود مخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصادية.وذكر بيان للهيئة ان: العمليتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، بتمكن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من ضبط (8) أضابير ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها؛ لغرض الاستثمار وإنشاء مشروعات مختلفة للأعوام 2018 – 2019 تخص قسم الاستثمار وقسم الواردات.واضاف ان : من بين تلك المشاربع إنشاء محطات وقود ومعمل تعبئة غاز ومجمعات تسويقية كفرص استثماريَّةٍ تمثلت المخالفات فيها بإحالة قطع الأراضي التابعة لمديريَّة بلديَّة العمارة عن طريق طرحها كفرص استثماريَّةٍ وليس مساطحة، لافتةً إلى قلة تقدير هذه المشروعات وطول فترة الإيجار وعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من التأجير.وتابع : تمكن فريق المكتب أيضاً، بعد الانتقال لشعبة الاملاك في مديريَّة بلديَّة العمارة، من ضبط أوليات (١٤) عقاراً تابعاً للمديريَّة؛ لقيام شعبة الواردات في البلديَّة بالاتفاق مع المستأجرين بعدم استيفاء مبالغ الإيجار لتلك العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات واستيفائها كل (5) أو (10) سنوات، لافتةً إلى عدم إعادة تقدير مبالغ الإيجار سنوياً حسب القانون، بل يجري تقديرها كل خمس سنوات خلافاً للقانون وللضوابط التي تنظم ذلك.واشار البيان الى : تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة، على المحكمة المختصة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مخالفاتٍ بإحالة مشاريع استثمارية وعقود استئجار في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مخالفاتٍ بإحالة مشاريع استثمارية وعقود استئجار في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).