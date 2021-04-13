وفق ضوابط محددة.. استئناف ’الترانزيت’ في 6 منافذ عراقية

2021/04/13 | 13:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر العراق، الثلاثاء، استئناف "الترانزيت" في 6 منافذ حدودية وفق اجراءات وضوابط معينة.

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وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 نيسان 2021)، أنه "عقد في وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة معالي وزير النقل، وبحضور السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، وممثلي الدوائر ذات العلاقه حيث جرى خلال الاجتماع حسم موضوع الترانزيت ووضع الضوابط اللازمة له واستئنافه اعتباراً من يوم غد الأربعاء من منافذ (زرباطية والقائم وطريبيل والمنذرية وسفوان وعرعر) وهي ستة منافذ حدودية مع خمسة دول، من اجل نقل البضائع (ترانزيت)عبر العراق لدول الجوار".

واكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية ان "هذا الامر يعد من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة وتفعيل موقع العراق المهم".

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