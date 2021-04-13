فيروس كورونا يضرب قائد ريال مدريد

2021/04/13 | 13:11 - المصدر: عين العراق

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اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اصابة قائد فريقه الكروي سيرجيو راموس بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن “الفحوص الطبية اكدت اصابة اللاعب سيرجيو راموس، بفيروس كورونا”.

ومن المقرر ان يخضع اللاعب للحجر الصحي خلال 14 يوماً.

ويغيب راموس عن ريال مدريد بسبب الاصابة التي لحقت به خلال مشاركته في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم، الاسبوع قبل الماضي.

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