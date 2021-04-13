موسكو تتهم واشنطن والناتو بتحويل أوكرانيا إلى برميل بارود

2021/04/13 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتّهمت موسكو الثلاثاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي الناتو بتحويل أوكرانيا إلى “برميل بارود” بعدما دق الغرب ناقوس الخطر حيال حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله، إن الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تحوّل أوكرانيا عمدا إلى برميل بارود، مضيفا أن الدول الغربية تزيد إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن على روسيا وضع حد لحشد قواتها على حدود أوكرانيا.

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