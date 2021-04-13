2021/04/13 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حزمة من القرارات المتعلقة بالحد من تفشي وباء كورونا وأخذ اللقاحات من قبل المواطنين.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر التجوال الجزئي في شهر رمضان من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا للأسابيع الثلاثة الاولى من الشهر، مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم، وفرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل اسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات والأفران، والسماح لها بممارسة العمل لغاية الساعة السابعة، وتوجيه ادارات المؤسسات الصحية منسوبيها من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بجلب ما يثبت خلو المنسوب من الإصابة بالفيروس او ما يثبت حصوله على اللقاح.

وتضمنت قرارات اللجنة جعل تطعيم جميع الاشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، شرطا لتجديد منحها الاجازات الصحية.

وقررت اللجنة تقليص الدوام في الدوائر ساعة واحدة خلال شهر رمضان، والتشديد على الجهات الرقابية بمساندة القوات الأمنية لمحاسبة المخالفين للشروط الصحية، وعدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومذاخر الادوية والمختبرات والعيادات الخاصة في حال عدم اثبات العاملين فيها خلوهم من الإصابة أو عدم وجود ما يثبت حصولهم على اللقاح، فضلا عن عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر المكتظة، وعدم السماح لموظفيها بالدوام الا وفق الضوابط التي سبق ذكرها، إضافة الى عدم تسجيل هيئة الحج والعمرة أيا من المواطنين الراغبين بأداء العمرة والحج مالم يثبت حصوله على بطاقة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر حزمة من القرارات الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر حزمة من القرارات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).