الدهلكي يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية لإجراء انتخابات نزيهة عادلة

2021/04/13 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية أمام الشعب في تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة عادلة.

وقال الدهلكي إن مجلس النواب شرع القوانين الأساسية التي تضمن المضي بإجراء الانتخابات المبكرة وما تتطلبه من المصادقة على النتائج، مشيرا الى أن الحكومة هي المسؤول الوحيد امام الشعب على اجراء الانتخابات بعد أن أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بموعد الانتخابات.

وشدد الدهلكي على ضرورة ابعاد سطوة المال السياسي عن الانتخابات ووضع معالجات جذرية وسريعة لملف النازحين والمخيمات وضمان وصول أصواتهم بالشكل الصحيح الى من يمثلهم بالمرحلة المقبلة.

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