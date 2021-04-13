مشارِكة بـ’الفيديو المخل بالآداب’ في دبي تتحدث عن تفاصيل جلسة التصوير

2021/04/13 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 4 دقیقة

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قالت فتاة أوكرانية شاركت في جلسة تصوير "عارية" بشرفة شاهقة في مدينة دبي وانتهت باعتقال المشاركين فيها إنها "أجبرت" على القيام بذلك، بحسب ما نقله عنها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن العارضة إيرينا سوتولينكو (23 عاما) زعمت أنها "أجبرت" على الوقوف في الشرفة عارية مع أخريات من قبل منظم عملية التصوير.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت 11 امرأة أوكرانية ورجلا روسيا كانوا شاركوا بتصوير "فيديو مخل بالآداب"، في شرفة في المدينة.

وانتشرت تسجيلات مصورة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 10 سيدات عاريات في شرفة أثناء تصويرهن في "دبي مارينا" في وضح النهار.

وشكل ذلك صدمة في البلاد، حيث تؤدي السلوكيات المشابهة مثل التقبيل في الأماكن العامة أو شرب الخمر بدون ترخيص إلى السجن.

وبعد ذلك، أعلنت السلطات الإماراتية ترحيل جميع المتورطين.

وقالت العارضة إنها "أجبرت" على الوقوف في الشرفة، لأنها لو رفضت ما كانت ستحصل على أجرها، مشيرة أيضا إلى أنها حذرت من خطر القيام بأمر كهذا في "بلد عربي".

وفي رسالة فيديو أرسلتها إلى صديقها قبل الاعتقال، قالت له إن المشاركات أجبرن من قبل المنظم، وهو ثري أوكراني أميركي يدعى فيتالي غريشين (41 عاما)، على التصوير وهن عراة، وقالت إنه هو من نشر الصور والمقاطع على الإنترنت.

وبحسب الشابة، فإن المنظم أبلغها أنه "يستطيع حل أي مشكلة قد تحصل وأن له معارفه في الشرطة"، لكن تم القبض عليه، بينما هي حاولت الفرار إلى بلادها.



وعندما ذهبت إلى المطار، تم إبلاغها بضرورة العودة للمدينة وأن تدلي بشهادتها للشرطة.

وكان من المقرر ترحيل سوتولينكو إلى أوكرانيا، الاثنين، لكن محاميها وصديقها قالا إنهما لم يتمكنا من الاتصال بها، بحسب "ديلي ميل".

وينص قانون "العقوبات الاتحادي" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم (1360 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية "بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".

ويعاقب القانون أيضا على نشر المواد الإباحية بالسجن وغرامات باهظة بموجب القوانين التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.

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