2021/04/13 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه محافظ ذي قار ، احمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بتحويل مبنى مجلس المحافظة السابق لمدرسة للموهوبين.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محافظ ذي قار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يوجه بتحويل مبنى مجلس المحافظة السابق لمدرسة للموهبين المركز الخبري الوطني.

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