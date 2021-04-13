2021/04/13 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني عقدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لحسم موضوع الترانزيت.وقال اعلام هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “اجتماعاً برئاسة وزير النقل عقد اليوم في الوزارة وبحضور رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعقد اجتماعا لحسم موضوع الترانزيت المركز الخبري الوطني.

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