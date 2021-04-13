النزاهة: ضبط مخالفاتٍ بإحالة مشاريع استثمارية وعقود استئجار في ميسان

2021/04/13 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط مخالفات بإحالة مشاريع استثمارية وعقود استئجار في محافظة ميسان.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من ضبط (8) أضابير ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها؛ لغرض الاستثمار وإنشاء مشروعات مختلفة للأعوام 2018 – 2019 تخص قسم الاستثمار وقسم الواردات”.وأضافت أنه […]

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