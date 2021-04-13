محافظ البنك المركزي يلتقي وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية

2021/04/13 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

التقى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، بوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن محافظه أكد "للوفد على أهمية الدعم الفني الدولي لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطروحة في الورقة البيضاء".

وأقترح غالب، بحسب البيان، "عقد لقاء بين الوكالة الفرنسية للتنمية والقطاع المصرفي الخاص لتحديد مجال التعاون المشترك".

من جانبها، ابدت الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق لزيادة التعاون، فضلا عن تقديم قروض للمشاريع الخدمية والإنتاجية الخاصة بالحكومة العراقية، وتوفير التمويل للقطاعين العام والخاص، وفقاً للبيان.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) هي مؤسسة عامة للتمويل التنموي تعمل لمكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية.

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