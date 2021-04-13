2021/04/13 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، تفاصيل السلفة الممنوحة للمحققين العدليين والبالغة (50) مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة فائدة السلفة الممنوحة للمحقق العدلي التي تتراوح ما بين (15 ـ 50) مليون دينار كحد أعلى، تبلغ ( 5٪؜)".

وأضاف أن "هذه الفائدة تسدد بنظام القسط الثابت"، مشيراً الى أن "التسديد يتم من الشهر الذي يلي شهر المنح وبمدة (10) سنوات، بشرط أن لا يكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن تفاصيل السلف الممنوحة للمحققين العدليين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن تفاصيل السلف الممنوحة للمحققين العدليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).