2021/04/13 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات F_16 العراقية تدمر كهوفاً وتقتل من بداخلها في سلسلة جبال حمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/13 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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