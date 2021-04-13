عن البداوة والحضارة - سعود سالم

2021/04/13 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٣-;-٥-;- - عن البدو والحضركانت الآلهة عشتار آلهة بالغة الجمال والذكاء كما سبق القول وعرفت بجرأتها وخيالها الواسع، فحسب الكتابات السومرية أرادت عشتار أن تدخل الحضارة والمدنية إلى أوروك، وكان من يملك النواميس الإلهية لفنون الحضارة هو الإله انكي، إله الحكمة والمعرفة الذي كان يعرف ما تنطوي عليه قلوب الآلهة، فأرادت عشتار زيارة انكي لأخذ النواميس.



وما أن عرف الإله ا ......





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