القبض على 91 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في كركوك والبصرة

2021/04/13 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الثلاثاء،القبض على 91 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي كركوك والبصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"قوة مشتركة من لواء 61 بالفرقة الخاصة ومديرية امن كركوك ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك،نفذت واجب تفتيش، اسفر عن القاء القبض على 6 من المطلوبين وفق احكام المادة 4/1 ارهاب".

واضافت ان"قوة مشتركة اخرى من قيادة عمليات البصرة وبهدف القاء القبض على المطلوبين ومصادر الاسلحة غير المرخصة، وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القبض على (85) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".

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