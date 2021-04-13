الناتو يطالب روسيا بخفض التصعيد حول أوكرانيا وموسكو تنتقد

2021/04/13 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حض أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ روسيا، الثلاثاء، على وضع حد لحشد قواتها "غير المبرر" حول أوكرانيا.

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