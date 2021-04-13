إفتاء كردستان تصدر حكمها الخاص بالتطعيم بلقاحات كورونا عند الصيام

2021/04/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كوردستان، الأربعاء (13 نيسان 2021) أن تلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا لا يبطل الصوم شريطة ألّا يتسبب بآثار جانبية كبيرة على الشخص الذي يتم تطعيمه.

وذكرت اللجنة في بيان، أنه "وفق الفتاوى المستندة على الشريعة الإسلامية فإن أي حقن بالأبر لا يبطل الصوم".

يتبع.



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