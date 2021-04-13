بالوثيقة.. تغييرات بمناصب عليا في القضاء

2021/04/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابلحصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى تتضمن تغييرات بمناصب عدة.ووفقاً للوثيقة، التي حملت عنوان (امر قضائي)، والصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، والتي حملت توقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فأنه تم تكليف (مسلم معتب مدب/ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية، بمهام رئيس هيأة الاشراف القضائي).وحمل الأمر القضائي، ايضاً قراراً بـ(نقل القاضي فرقد صالح هادي، المشرف القضائي في رئاسة هيأة الاشراف، إلى رئيس محكمة استئناف النجف).وجاء ايضاً، (تكليف باسم عبد زيد حمزة، نائب رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية للقيام بمهام رئيس محكمة بابل الاتحادية).

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