2021/04/13 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 14 / حالة انتحار خلال الاشهر الثلاثة الماضية .وقال طالب الخزرجي رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الفصل الاول من العام الحالي سجلت ديالى وبحسب الاحصائية الرسمية / 14 / حالة انتحار منها / 7 / للذكور و / 7 / أخرى للنساء اغلبها تمت عن طريق الشنق والطلق الناري .مبينا ان اسباب الانتحار تعود الى المشاكل العائلية والنفسية والظروف المعيشية وضغوط اخرى".واضاف ان / 4 / حالات انتحار مشكوك بصحتها ربما جرائم جنائية ونحن بانتظار القضاء للتأكد من حقيقتها وملابساتها ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل / 14 / حالة أنتحار في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل / 14 / حالة أنتحار في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).