2021/04/13 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 14 / حالة انتحار خلال الاشهر الثلاثة الماضية .وقال طالب الخزرجي رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الفصل الاول من العام الحالي سجلت ديالى وبحسب الاحصائية الرسمية / 14 / حالة انتحار منها / 7 / للذكور و / 7 / أخرى للنساء اغلبها تمت عن طريق الشنق والطلق الناري .
مبينا ان اسباب الانتحار تعود الى المشاكل العائلية والنفسية والظروف المعيشية وضغوط اخرى".واضاف ان / 4 / حالات انتحار مشكوك بصحتها ربما جرائم جنائية ونحن بانتظار القضاء للتأكد من حقيقتها وملابساتها ./انتهى
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مبينا ان اسباب الانتحار تعود الى المشاكل العائلية والنفسية والظروف المعيشية وضغوط اخرى".واضاف ان / 4 / حالات انتحار مشكوك بصحتها ربما جرائم جنائية ونحن بانتظار القضاء للتأكد من حقيقتها وملابساتها ./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل / 14 / حالة أنتحار في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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