2021/04/13 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن القبض على عدد من الارهابيين في كركوك وآخرين بمواد قانونية مختلفة في البصرة.وذكرت في بيان انه : بناءً على معلومات دقيقة، نفذت قوة مشتركة من لواء 61 بالفرقة الخاصة ومديرية امن كركوك ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، واجب تفتيش، يسفر عن القاء القبض على 6 من المطلوبين وفق احكام المادة 4/1 ارهاب.واضاف بهدف القاء القبض على المطلوبين ومصادر الاسلحة غير المرخصة، القت قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة ووفقا لمعلومات استخبارية القبض على (85) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة./انتهى3

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