2021/04/13 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ان ماتحدث به النائب ظافر العاني، لايمثل رأي مجلس النواب وسيتخذ جميع الاجراءات القانونية بحقه، موضحا انه من السهل عليه أن يكذب أمامكم ويزور الحوادث ويختلق الروايات الكاذبة لكنه لن يستطيع لي عنق الحقائق التي جرت منذ عام 2014 حتى انتصار العراقيين بدحر داعش عام 2017.وقال الفتح في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: ماتحدث به العاني لايمثل رأي مجلس النواب وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: ماتحدث به العاني لايمثل رأي مجلس النواب وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).